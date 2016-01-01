Один человек погиб при пожаре в частном доме в ТиНАО Москвы

Автор: Разведчик Дата публикации: 01.04 23:31

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Загорелся одноэтажный частный дом в плане 6 на 9 в СНТ Отдых Первомайского поселения в Новой Москве. Дом деревянный с мансардой и пристроенным гаражом. Пожар начался в жилой части дома. Огонь стал быстро распространяться и вскоре охватил весь дом. К прибытию первого пожарного расчета дом горел по всей площади, стала рушиться кровля. На место пожара прибыли 5 пожарных расчетов, медики и полиция. В ходе тушения пожарными были эвакуированы газовые баллоны. Со слов соседей, в доме могли остаться два человека, это пожилая женщина и ее сын. Сбить пламя пожарным удалось через час после вызова, а полностью потушили возгорание через 2 часа. Как выяснилось позднее, сына хозяйки в момент возгорания на месте не было, а уже после ликвидации пожарными был обнаружен обгоревший труп погибшей женщины 1954 года рождения. Причина случившегося выясняется.