Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Один человек погиб при пожаре в частном доме в ТиНАО Москвы

Один человек погиб при пожаре в частном доме в ТиНАО Москвы

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
01.04 23:31
  • 56
  • 0

Загорелся одноэтажный частный дом в плане 6 на 9 в СНТ Отдых Первомайского поселения в Новой Москве. Дом деревянный с мансардой и пристроенным гаражом. Пожар начался в жилой части дома. Огонь стал быстро распространяться и вскоре охватил весь дом. К прибытию первого пожарного расчета дом горел по всей площади, стала рушиться кровля. На место пожара прибыли 5 пожарных расчетов, медики и полиция. В ходе тушения пожарными были эвакуированы газовые баллоны. Со слов соседей, в доме могли остаться два человека, это пожилая женщина и ее сын. Сбить пламя пожарным удалось через час после вызова, а полностью потушили возгорание через 2 часа. Как выяснилось позднее, сына хозяйки в момент возгорания на месте не было, а уже после ликвидации пожарными был обнаружен обгоревший труп погибшей женщины 1954 года рождения. Причина случившегося выясняется.

  • 56
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

25 0
01.04 21:32 | LaimeLaim
Солнечный и теплый день в столице
37 0
01.04 11:14 | Павел Сибилёв
Загорание отходов лесопиления в районе города Канск Красноярского края
334 0
28.03 18:04 | Разведчик
Водителя фуры придавило во время ремонта машины на трассе А-107 в Новой Москве