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Полное отсутствие тротуара на улице Дыбенко в Самаре

Автор:
Демидова Наталья
Дата публикации:
00:01
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В Самаре на участке ул. Дыбенко (от ул. Советской Армии до ул. Гастелло) полностью отсутствует тротуар - его там никогда не было. Каждую весну и осень этот участок улицы становится для пешеходов практически непреодолимым. Чтобы не увязнуть в грязи местным жителям и покупателям соседних магазинов приходится идти по проезжей части. А когда дорога мокрая - вообще не понятно как передвигаться - проезжающие мимо машины обливают пешеходов водой из луж. Очень бы хотелось, чтобы этот небольшой репортаж помог в устранении многолетней проблемы с тротуаром на улице Дыбенко.

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