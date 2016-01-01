Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Музыкальный проект метрополитена - предложение организации трансляции в сеть интернет

Музыкальный проект метрополитена - предложение организации трансляции в сеть интернет

Автор:
Antikrizis2012
Дата публикации:
03:30
  • 16
  • 0

Музыкальный проект метрополитена - предложение трансляции в сеть интернет.



  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
05:09 | Artem_077
На востоке столицы ночью 2-го апреля пошёл дождь
176 0
01.04 16:21 | Гринфельд Павел
Детский праздник состоялся в Московском метро в День смеха