День смеха на Дворцовой площади Санкт-Петербурга (фрагмент)

Автор: Pilism Дата публикации: 07:25

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Фрагмент праздника 1 апреля 2017 года "День смеха" на Дворцовой площади. Снято из окна экскурсионного автобуса. А через час пошёл дождь.