В ДТП на северо-западе столицы пострадал один человек

Автор: Разведчик Дата публикации: 03:45

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Столкнулись ГАЗель и Мазда. ГАЗель двигалась по Походному проезду в сторону Туристской улицы. У дома номер 3 водитель грузовика стал выполнять разворот в противоположную сторону. Водитель ГАЗели не заметил, как ему навстречу едет Мазда и не пропустил ее. В результате Мазда на скорости около 80 км в час протаранила ГАЗель в переднюю часть. От удара ГАЗель развернуло против движения, произошел разлив топлива. В результате ДТП травмы получил водитель ГАЗели. Ему понадобилась медицинская помощь. Разлившееся топливо с дороги смыли прибывшие пожарные. Остальные обстоятельства аварии и виновник устанавливаются.