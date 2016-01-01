В ДТП на северо-западе столицы пострадал один человек
- Автор:
- Разведчик
- Дата публикации:
- 03:45
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Столкнулись ГАЗель и Мазда. ГАЗель двигалась по Походному проезду в сторону Туристской улицы. У дома номер 3 водитель грузовика стал выполнять разворот в противоположную сторону. Водитель ГАЗели не заметил, как ему навстречу едет Мазда и не пропустил ее. В результате Мазда на скорости около 80 км в час протаранила ГАЗель в переднюю часть. От удара ГАЗель развернуло против движения, произошел разлив топлива. В результате ДТП травмы получил водитель ГАЗели. Ему понадобилась медицинская помощь. Разлившееся топливо с дороги смыли прибывшие пожарные. Остальные обстоятельства аварии и виновник устанавливаются.
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