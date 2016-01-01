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На востоке столицы ночью 2-го апреля пошёл дождь

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
05:09
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На востоке столицы ночью 2-го апреля пошёл дождь. Во дворе при этом лежит снег и как-то необычно смотрится этот дождь на белоснежном фоне.

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