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Состояние улицы Островского в Барнауле

Автор:
Klens
Дата публикации:
07:27
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Плохое состояние дороги рядом с администрацией Ленинского района Барнаула.

  • 15
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Комментарии (0)

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