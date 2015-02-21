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На севере столицы после пожара взорвался автомобиль: пострадало 8 машин

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:56
  • 227
  • 1

Утром 2 апреля на севере столицы произошёл пожар. Возле дома 11 на улице 800-летия Москвы, на парковке загорелся автомобиль "ГАЗель". В автомобиле находились газовые баллоны. Несколько из них взорвались. К прибытию первых пожарных расчётов автомобиль был полностью объят пламенем и перешёл на два соседних автомобиля: "ГАЗель" и "Форд". Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 30 кв. м. В результате взрыва серьёзно пострадали 8 припаркованных рядом автомобилей и магазин по соседству. Причина пожара устанавливается.

  • 227
  • 1

Комментарии (1)

  • Max_019
    10:31
    В 10:30 по М24.
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