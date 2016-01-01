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На улице 800-летия Москвы загорелась и взорвалась "ГАЗель"

Автор:
facebook1764157467146176
Дата публикации:
11:38
  • 22
  • 1

В Москве на против станции Бескудниково в 8:22 загорелся и взорвался автомобиль.

  • 22
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Комментарии (1)

  • mreportertv
    11:56
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