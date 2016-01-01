Сегодня завершается VIII фестиваль орхидей, хищных растений и растений пустынь «Тропическая зима» в «Аптекарском огороде»

Автор: Uwis Дата публикации: 11:37

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Сегодня завершается VIII фестиваль орхидей, хищных растений и растений пустынь «Тропическая зима» в «Аптекарском огороде». «Аптекарский огород» с особой гордостью представил уникальную группу миниатюрных орхидей из фондовых коллекций — посетители смогли по достоинству оценить их хрупкую и неброскую красоту. Гости экспозиции также познакомились с растениями из рода Dracula, чье необычное строению цветка порой наводит ужас на некоторых впечатлительных зрителей. Экспозиция «Сад хищных растений» — это настоящее тропическое болото с водопадом и уникальным микроклиматом. В нем живёт огромное количество плотоядных представителей флоры. Главный герой фестиваля стала огромная общительная игуана по кличке Ириска из Зоологического музея МГУ, которая, бесспорно, приводит в восторг каждого посетителя.