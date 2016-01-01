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Главная  /  Репортажи  /  В селе Колосовка в Омской области не ремонтируют крышу дома, рухнувшую еще зимой

В селе Колосовка в Омской области не ремонтируют крышу дома, рухнувшую еще зимой

Автор:
Alex Pest
Дата публикации:
12:14
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В селе Колосовка месяц назад рухнула кровля жилого дома, так и стоит.

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Комментарии (0)

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