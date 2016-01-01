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На одну из многочисленных, незаконных свалок отходов лесопиления подбрасывают свежие порции отходов

Автор:
Павел Сибилёв
Дата публикации:
13:59
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В Канске Красноярского края третьи сутки горит одна из незаконных свалок отходов лесопиления. На догорающее кострище постоянно подбрасываются новые порции отходов. Всего по городу и его окрестностях одномоментно горит около 3-х незаконных свалок отходов лесопиления. Из-за возгорания одной из свалок возле складов военной базы, были подняты и всю ночь дежурили на месте происшествия несколько пожарных машин. Дымом затянут весь город.

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