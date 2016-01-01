Дороги в городе Камень-на-Оби в Алтайском крае

Автор: protopopov7369 Дата публикации: 13:59

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Как видно из моих сюжетов, в нашем городе Камень-на-Оби, дороги не чистятся, не чистились, и не будут чиститься.Власти Алтайского края, как и власти Каменского района, просто не обращают внимание туда, где сами не ездят. Это видео подтверждение того. Если бы резко было тепло, то город бы утонул в снеговой воде, несмотря на то, что и без того затапливает каждый год всю набережную, река ОБЬ.