Дороги в городе Камень-на-Оби в Алтайском крае
- Автор:
- protopopov7369
- Дата публикации:
- 13:59
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Как видно из моих сюжетов, в нашем городе Камень-на-Оби, дороги не чистятся, не чистились, и не будут чиститься.Власти Алтайского края, как и власти Каменского района, просто не обращают внимание туда, где сами не ездят. Это видео подтверждение того. Если бы резко было тепло, то город бы утонул в снеговой воде, несмотря на то, что и без того затапливает каждый год всю набережную, река ОБЬ.
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