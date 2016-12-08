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Главная  /  Репортажи  /  Забастовка дальнобойщиков в поселке Манас в Дагестане

Забастовка дальнобойщиков в поселке Манас в Дагестане

Автор:
Tamtararam44
Дата публикации:
14:57
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Собрание перевозчиков в п. Манас в Махачкале.

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