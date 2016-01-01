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Последствия мелкой аварии двух автомобилей на Профсоюзной улице

Автор:
tim777
Дата публикации:
15:29
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2 апреля на юго-западе Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. На Профсоюзной улице столкнулись а/м "Фольксваген Поло" и а/м "Киа Рио". По одной из версий, в районе дома №97 на регулируемую зебру вышел пешеход. Водитель а/м "Фольксваген" попытался уйти от столкновения, вывернул руль левее, сбил стойку с дорожным знаком, и выскочив на полосу встречного движения по касательной задел а/м "Киа". На месте ДТП работают несколько экипажей ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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