Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Отсутствие дорожного покрытия на дорогах в поселке Верхнезейск Амурской области

Отсутствие дорожного покрытия на дорогах в поселке Верхнезейск Амурской области

Автор:
hohol2330
Дата публикации:
16:25
  • 16
  • 0

Отсутствие дорожного покрытия на дорогах в поселке Верхнезейск Амурской области.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

25 0
14:57 | sashaluk
Клип про дороги Подмосковья
26 1
14:04 | kandrey64
Плохое состояние дороги в поселке Черемухово Североуральского городского округа Свердловской области
31 1
07:27 | Klens
Состояние улицы Островского в Барнауле
38 0
01.04 17:31 | Вадим Галахов
На Старокачаловской улице 31 марта во время мокровго снега укладывали асфальт
18 0
21.03 12:00 | April
Единственную школу закрыли в микрорайоне 5-я стройка в Благовещенске