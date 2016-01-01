На Дмитровском шоссе столкнулись 3 автомобиля

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Днём 2 апреля на севере столицы произошло ДТП. На Дмитровском шоссе, у дома 102, столкнулись 3 автомобиля: "Мазда", "Ауди" и грузовик "Почты России". Все автомобили двигались по Дмитровскому шоссе в сторону области. У дома 102 между собой столкнулись 2 легковых автомобиля, после чего автомобиль "Ауди" ударил следовавший слева грузовик. Автомобили получили различные механические повреждения. Люди не пострадали. В месте аварии немного затруднено движение транспорта. Аварийные автомобили заняли 1,5 ряда. Водители ожидают сотрудников ДПС.