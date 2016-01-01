Самосвал после ДТП перекрыл движение по Калужскому шоссе в ТиНАО Москвы

Автор: Разведчик Дата публикации: 17:12

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Самосвал "FAW" двигался по Калужскому шоссе в сторону Москвы. На 44 километре Калужского шоссе дорога из двух полос сужается в одну из-за ремонтных работ. Водитель груженого самосвала не успел затормозить и войти в сужение. В результате грузовик протаранил бетонные блоки стройплощадки и врезался в двигавшийся впереди другой грузовой автомобиль. От сильного удара кабину грузовика деформировало. Водитель выбрался из кабины самостоятельно и серьёзно не пострадал. Для эвакуации грузовика пришлось задействовать спецтехнику. При помощи трактора и экскаватора самосвал был разгружен от глины. ДТП серьёзно затруднило движение по Калужскому шоссе в сторону Москвы. Образовался затор в 5 километров.