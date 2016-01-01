Яблоневый сад в Бирюлёво-Западное ждёт благоустройство

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 17:26

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В Западном Бирюлеве восстановят заброшенный фруктовый сад, об этом говорится в технической документации ГКУ "Дирекция департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы". В парке заново проложат дорожно-тропиночную сеть, отремонтируют лестницы и пандусы, проведут санитарную вырубку аварийных и сухостойных деревьев, а также построят детские площадки, зоны для отдыха и места для спортивных активностей. Отмечается, что специалистам предстоит произвести максимально возможную посадку деревьев и кустарников в местах отсутствия коммуникаций. В саду высадят цветы, восстановят газон и организуют наружное освещение. План реконструкции составят не позднее 15 ноября этого года. В настоящее время дорожно-тропиночная сеть на территории бывшего плодово-ягодного сада отсутствуют, он используется преимущественно для выгула собак, прогулок и отдыха. В саду также нет ни детских площадок, ни организованного пространства для отдыха. "Посадки древесно-кустарниковой растительности загущены, нуждаются в проведении санитарно-оздоровительных мероприятий, присутствует сухостой и поросль, цветники отсутствуют", – говорится в документации. В конце декабря прошлого года "Активный гражданин" запустил голосование "Новые парки по месту жительства", с помощью которого москвичи самостоятельно выбирали, в каких округах они хотят видеть новые парки в шаговой доступности. В феврале большинство участников голосования в приложении одобрили обустройство 20 зон отдыха, их приведут в порядок в течение 2017 года. Зоны отдыха создаются в рамках проекта "Парк по месту жительства", который работает более трех лет. В создании парков участвуют москвичи: они решают вопросы о месте обустройства, о дизайне, о том, какие посадить деревья. За последние пять лет в городе появилось и было благоустроено порядка 400 парков и природных территорий. В их число вошли ВДНХ, парк "Останкино", главный ботанический сад РАН, Московский зоопарк, парк Горького. А также 80 крупных городских парков, 7 бульваров, 20 скверов Садового кольца, Пушкинский и Новопушкинский скверы и другие.