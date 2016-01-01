Улицу Большая Дмитровка украсили пасхальными яйцами в корзинках

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:08

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Улицу Большая Дмитровка к предстоящей Пасхе украсили корзинками с яйцами и деревьями, которые в тёмное время суток будут подсвечиваться.