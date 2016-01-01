Пасмурный день в столичном регионе

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:10

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В столице целый день пасмурно и прохладно. Горожане и гости столицы отправляются на прогулку, утеплившись, по ощущениям в городе меньше +8С.