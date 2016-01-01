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Новая площадка проекта «Музыка в метро» в переходе со станции Театральная на Охотный Ряд для 1-2 музыкантов

Автор:
Uwis
Дата публикации:
18:57
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С 27 марта, для выступления двухсот коллективов нового сезона проекта «Музыка в метро», город выделил 15 площадок. Новых исполнителей выбирали на конкурсной основе. Всего было подано более тысячи заявок от музыкантов. Состоялось прослушивание, где жюри оценивало технику, качество исполнения, визуальную подачу, после которого были отобраны лучшие.

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