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На станции “Новокузнецкая” специалисты приступили к реставрации барельефов

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:32
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На станции “Новокузнецкая” Замоскворецкой линии Московского метрополитена специалисты приступили к реставрации барельефов, являющихся элементом объекта культурного наследия. Сейчас проводится тестовая расчистка фигурного фриза с изображением эпизодов сражений на участке длиной 6 метров. Это необходимо для утверждения технологии восстановления декоративного барельефа: специалисты опробуют технологию реставрации лепного украшения и методы снятия старого слоя краски. Будет укреплено основание барельефа и проведено восстановление сколов и мелких повреждений, подобрана краска, соответствующая оригинальному цвету фриза. Работы проводятся в ночное время, чтобы не мешать интенсивному пассажиропотоку на станции. Пробную расчистку поверхности барельефа реставраторы планируют завершить до конца апреля.

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