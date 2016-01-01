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Сотрудники полиции у дома в районе Северный, где произошло убийство

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:18
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Один человек погиб на северо-востоке столицы в результате пьяной ссоры. Всё произошло по адресу: ул. 9-я Северная Линия, д. 25, к. 2. Между двумя мужчинами возникла ссора, в результате которой один из них убил другого. По предварительной информации, ссора произошла после совместного распития спиртных напитков. На место происшествия работают сотрудники полиции. Подозреваемый пытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции неподалёку от места убийства.

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