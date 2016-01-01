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В казахстанском городе Атырау сильный ветер срывал кровлю с жилых домов

Автор:
Аноним
Дата публикации:
20:23
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В казахстанском городе Атырау сильный ветер срывал кровлю с жилых домов.

  • 5
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