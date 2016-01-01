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Главная  /  Репортажи  /  В Анадырском проезде в Москве во дворе перевернулся автомобиль

В Анадырском проезде в Москве во дворе перевернулся автомобиль

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:38
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2 апреля на северо-востоке произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу. Всё произошло во дворе дома 47 по Анадырскому проезду. Водитель автомобиля "ВАЗ", двигаясь по дворовой территории, не справился с управлением, его автомобиль вначале врезался в припаркованный автомобиль "Тойота Аурис", затем перевернулся и задел автомобиль "Шевроле Ланос". Сразу же после ДТП водитель отечественного автомобиля сбежал с места ДТП. Автомобиль так и остался лежать во дворе дома.

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