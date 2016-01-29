В детском саду № 20 города Анжеро-Судженск после ремонта течет крыша и образовался грибок

Автор: Никон Новиков Дата публикации: 21:29

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Здравствуйте! Я Подаличенко Варвара, от лица родителей старшей группы детского сада № 20, в городе Анжеро-Судженске по ул. Им. 137 Отдельной стрелковой бригады 2, обращаюсь к вам за помощью. Весной 2016 года в саду прошел капитальный ремонт крыши, на который выделялось 3 млн .руб. По местному телевидению нам отчитались, что все работы выполнены успешно. Но прошла зима и крыша вся течет (весь второй этаж). По стенам пошел грибок. В группах сыро и нет электричества (отключили). Заведующая кормит нас завтраками, ситуация не меняется (крыша бежит уже 1,5 месяца). Данные обстоятельства угрожают здоровью и безопасности наших детей. Помогите пожалуйста в решении проблемы.