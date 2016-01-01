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Внедорожник застрял в луже со снегом на дороге в Тюмени

Автор:
Сергей Перминов
Дата публикации:
21:39
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Машина застряла в луже из снега, который накопился за зиму. Такие вот дороги в Заречном микрорайоне Тюмени.

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