Внедорожник застрял в луже со снегом на дороге в Тюмени

Автор: Сергей Перминов Дата публикации: 21:39

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Машина застряла в луже из снега, который накопился за зиму. Такие вот дороги в Заречном микрорайоне Тюмени.