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Баня сгорела в коттеджном поселке в Москве

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
21:46
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На 3-й Валуевской улице загорелась одноэтажная баня на территории коттеджного поселка. Пожар начался в парной, после чего огонь стал распространяться по стенам и обшивке. Заметив дым, хозяева дома поспешили внутрь, где остался один человек. Вскоре мужчину вывели из дома, он не пострадал. Позднее на место происшествия прибыли спасатели, медики и пожарные. С огнем оперативные службы боролись около часа. Возгорание было ликвидировано, переход огня на соседние строения был остановлен. Как полагают хозяева владений, причиной возгорания могла стать неосторожность с огнем при топке печи в бане.

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