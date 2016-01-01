Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Весенняя гроза в Туле

Весенняя гроза в Туле

Автор:
Hub965
Дата публикации:
22:17
  • 14
  • 0

C 21 часа 2-го апреля 2017 в Туле сверкали молнии и гремел гром в течении минут сорока. Это первая гроза в этом году!

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

23 0
20:23 | Аноним
В казахстанском городе Атырау сильный ветер срывал кровлю с жилых домов
35 1
00:01 | Демидова Наталья
Полное отсутствие тротуара на улице Дыбенко в Самаре
54 0
31.03 11:40 | mreportertv
В Марокко молния подожгла легковой автомобиль
27 1
21.03 01:21 | Eduard_K_mreporter
Короткое замыкание праздничной иллюминации в городе Туле