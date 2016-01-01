Экологическая катастрофа в Лодейнопольском районе Ленинградской области
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 02:00
-
- 13
В деревне Вахнова Кара Ленинградской области один предприимчивый местный житель с попустительства администрации или самовольно засыпал реку Рыкун для проезда транспорта для выкорчевывания уникальных сосен, предположительно с целью продажи. Когда жители обнаружили это безобразие и предъявили ему, этот местный житель вёл себя по хамски и угрожал всем, кто "сунет свой нос". Мы очень обеспокоены.
- 13
Комментарии (0)