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Экологическая катастрофа в Лодейнопольском районе Ленинградской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
02:00
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В деревне Вахнова Кара Ленинградской области один предприимчивый местный житель с попустительства администрации или самовольно засыпал реку Рыкун для проезда транспорта для выкорчевывания уникальных сосен, предположительно с целью продажи. Когда жители обнаружили это безобразие и предъявили ему, этот местный житель вёл себя по хамски и угрожал всем, кто "сунет свой нос". Мы очень обеспокоены.

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