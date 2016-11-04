В Сургуте сняли клип про ямы на дорогах в моем дворе

Автор: Антон Хралович Дата публикации: 02.04 23:22

18

18 0

18

18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181977

Жители Сургута написали песню и сняли видеоклип о дороге в родном дворе – «самом древнем месте на земле», по версии самих жителей. По этой дороге, предполагают авторы клипа, проходили монголы и шли танки на Берлин, а первые ямы появились еще в эпоху палеолита.Поездка по двору приносит массу эмоций.