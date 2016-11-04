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В Сургуте сняли клип про ямы на дорогах в моем дворе

Автор:
Антон Хралович
Дата публикации:
02.04 23:22
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Жители Сургута написали песню и сняли видеоклип о дороге в родном дворе – «самом древнем месте на земле», по версии самих жителей. По этой дороге, предполагают авторы клипа, проходили монголы и шли танки на Берлин, а первые ямы появились еще в эпоху палеолита.
Поездка по двору приносит массу эмоций.

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