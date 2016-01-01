Большой ярморочный городок возводят к фестивалю «Пасхальный дар» на площади Революции в Москве

Автор: Uwis Дата публикации: 00:17

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Большой ярмарочный городок, который будет располагаться над землей, возводят к фестивалю «Пасхальный дар» на площади Революции. Фестивальная площадка на площади Революции приглашает всех желающих посетить лекции и экскурсии, организованные военно-историческими обществами и музеями Москвы, и поучаствовать в днях открытых дверей кадетских школ. Под руководством инструкторов гости этой площадки освоят основы фехтования, узнают о том, как устроен быт бравых солдат и как оборонялся Московский Кремль в давние времена. Кроме того, юных посетителей ждут уроки оказания первой медицинской помощи и мастер-классы по созданию и декорированию традиционных пасхальных сувениров.