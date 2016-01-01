ДТП с погибшим перекрыло Минское шоссе в Подмосковье

Автор: Разведчик Дата публикации: 01:43

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Столкнулись Митсубиси Лансер и минивен Тойота. Митсубиси под управлением гражданина Белоруссии двигался по Минскому шоссе в сторону области. На 63 километре трассы у города Кубинка иномарка попала на участок с густым туманом. В условиях тумана водитель не справился с управлением, иномарку занесло и она выехала на полосу встречного движения, где в ее заднюю часть на большой скорости врезалась Тойота. От удара обе машины разбросало по проезжей части. Водитель Митсубиси от полученных травм скончался на месте, а водитель Тойоты был госпитализирован с телесными повреждениями в центральную районную больницу. На месте аварии работали спасатели, пожарные, медики и наряды ГИБДД. Движение в обе стороны по Минскому шоссе было заблокировано на несколько часов.