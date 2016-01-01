Пожарные спасают строения от пала травы во время штормового ветра в Иркутске

Автор: irkmchs Дата публикации: 08:20

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2 апреля, во время штормового ветра, поступило сообщение о пале травы на большой площади рядом с частным сектором в Ленинском районе города Иркутска . В составе дежурного караула к месту пожара выехал внештатный сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области Владимир Лапа.

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76 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181982

Пожарному караулу при порывах ветра до 20 м/с удалось предотвратить распространение огня на деревянные постройки.Позже инспекторами МЧС при опросе свидетелей был задержан 12 летний подросток, который пояснил, что поджог сухую траву и решил посмотреть как загорится сухая трава, однако не учел порывы ветра и не смог потушить, испугался и убежал. В настоящее время с ним работают сотрудники полиции.