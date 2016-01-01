В Томске ремонтируют дороги под дождём

Автор: uspeh Дата публикации: 08:43

15

15 0

Мобильный репортёр из Томска снял на видео, как одну из дорог города стали ремонтировать под дождём.

15

15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181983

Происходило все 30 марта ночью. Днём, по словам автора видео, тоже шёл дождь. Но рабочие, по каким-то причинам, выбрали всё же тёмное время суток. А для ограждения ремонтируемого участка дороги использовали не сигнальные конусы, а обычные мешки.На следующий день утром температура воздуха упала до -10 С. "И всё замерзло!" - сообщает мобильный репортёр. "Так ремонтируют дороги в Томске!" - добавляет автомобилист.