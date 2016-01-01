В Томске ремонтируют дороги под дождём
- Автор:
- uspeh
- Дата публикации:
- 08:43
-
- 15
Мобильный репортёр из Томска снял на видео, как одну из дорог города стали ремонтировать под дождём.Происходило все 30 марта ночью. Днём, по словам автора видео, тоже шёл дождь. Но рабочие, по каким-то причинам, выбрали всё же тёмное время суток. А для ограждения ремонтируемого участка дороги использовали не сигнальные конусы, а обычные мешки.
На следующий день утром температура воздуха упала до -10 С. "И всё замерзло!" - сообщает мобильный репортёр. "Так ремонтируют дороги в Томске!" - добавляет автомобилист.
- 15
Комментарии (0)