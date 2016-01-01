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Жители Курска жалуются на свалку, крыс и тараканов в 7-м Даньшинском переулке

Автор:
GARGI499
Дата публикации:
12:40
  • 16
  • 1

В появлении мусора, крыс, собак и тараканов местные жители винят цыган, которые поселились по соседству. Об этом сообщает мобильный репортёр из Курска и присылает фотографии свалки в 7-м Даньшинском переулке

Мусорная куча, по словам мобильного репортёра постоянно растёт. А летом - ещё и плохо пахнет. Кроме того, по ночам до местных жителей стали доноситься крики.

"Куда бы мы ни обращались - ничего не меняется, администрация города несколько раз приезжала, но покачала головой и уехала, результата- нуль. Помогите дать нашей беде огласку!" - пишет местный житель.

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Комментарии (1)

  • mreportertv_2
    12:18
    Уважаемый автор, к сожалению, 1-2 фотографии крайне малоинформативно для репортажа. Будет лучше, если Вам удастся снять видео. А происходящее прокомментировать в кадре или за кадром. А пока репортаж будет удален. Надеемся на Ваше понимание и ждём Ваших новых репортажей.
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