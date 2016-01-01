Жители Курска жалуются на свалку, крыс и тараканов в 7-м Даньшинском переулке
- Автор:
- GARGI499
- Дата публикации:
- 12:40
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Мусорная куча, по словам мобильного репортёра постоянно растёт. А летом - ещё и плохо пахнет. Кроме того, по ночам до местных жителей стали доноситься крики.
"Куда бы мы ни обращались - ничего не меняется, администрация города несколько раз приезжала, но покачала головой и уехала, результата- нуль. Помогите дать нашей беде огласку!" - пишет местный житель.
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