Жители Курска жалуются на свалку, крыс и тараканов в 7-м Даньшинском переулке

Автор: GARGI499 Дата публикации: 12:40

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16 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181991

В появлении мусора, крыс, собак и тараканов местные жители винят цыган, которые поселились по соседству. Об этом сообщает мобильный репортёр из Курска и присылает фотографии свалки в 7-м Даньшинском переулкеМусорная куча, по словам мобильного репортёра постоянно растёт. А летом - ещё и плохо пахнет. Кроме того, по ночам до местных жителей стали доноситься крики."Куда бы мы ни обращались - ничего не меняется, администрация города несколько раз приезжала, но покачала головой и уехала, результата- нуль. Помогите дать нашей беде огласку!" - пишет местный житель.