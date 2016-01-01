Коммунальный "источник" забил на дороге в Самаре
- Автор:
- Fakfaer Fakfaer
- Дата публикации:
- 12:06
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Коммунальная авария произошла на проспекте Карла Маркса, у дома №478. Об этом сообщает мобильный репортёр, который снял на видео последствия ЧП.Инцидент, по словам местного жителя, произошёл в понедельник утром. Из-под асфальта начал бить небольшой фонтан. Спустя некоторое время часть дороги оказалась под водой.
Что стало причиной инцидента - не сообщается. Устранили ли коммунальный "источник" - неизвестно.
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