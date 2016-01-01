Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Коммунальный "источник" забил на дороге в Самаре

Коммунальный "источник" забил на дороге в Самаре

Автор:
Fakfaer Fakfaer
Дата публикации:
12:06
  • 15
  • 1

Коммунальная авария произошла на проспекте Карла Маркса, у дома №478. Об этом сообщает мобильный репортёр, который снял на видео последствия ЧП.

Инцидент, по словам местного жителя, произошёл в понедельник утром. Из-под асфальта начал бить небольшой фонтан. Спустя некоторое время часть дороги оказалась под водой.

Что стало причиной инцидента - не сообщается. Устранили ли коммунальный "источник" - неизвестно.
  • 15
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv_2
    12:11
    Уважаемый автор, уточните, пожалуйста, когда произошло ЧП?
    Заполните контактную информацию в Вашем профиле, чтобы редакции телеканалов при необходимости могли с Вами связаться.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

43 0
31.03 12:39 | Аноним
Для тушения пожара на рынке в Махачкале привлечены вертолеты
16 1
12:40 | GARGI499
Жители Курска жалуются на свалку, крыс и тараканов в 7-м Даньшинском переулке
121 0
31.03 16:50 | Вася Лебедев
Ямы на дороге закладывают кирпичами в п.г.т. Килемары Республики Марий Эл
36 0
30.03 14:10 | mreportertv
Индийские лесники напоили из бутылки дикую кобру
32 0
30.03 11:57 | volum9
В конце марта Урал замело снегом