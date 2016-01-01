Русский экстремал покорил одно из самых высоких зданий Бангкока

Автор: mreportertv Дата публикации: 11:50

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Экстремал из Екатеринбурга исполнил серию головокружительных трюков на карнизе одного из самых высоких зданий Бангкока.

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15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181993