Русский экстремал покорил одно из самых высоких зданий Бангкока
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:50
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Экстремал из Екатеринбурга исполнил серию головокружительных трюков на карнизе одного из самых высоких зданий Бангкока.Любитель паркура прогулялся без страховки и даже сделал опасное сальто. Как пишут пользователи, от этого ролика у них дух захватывает.
Автор уверяет, что согласовал свои действия с администрацией отеля, на крыше которого снят ролик. Как сообщается, кадры войдут в новый документальный фильм для любителей спорта.
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