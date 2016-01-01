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Русский экстремал покорил одно из самых высоких зданий Бангкока

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:50
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Экстремал из Екатеринбурга исполнил серию головокружительных трюков на карнизе одного из самых высоких зданий Бангкока.

Любитель паркура прогулялся без страховки и даже сделал опасное сальто. Как пишут пользователи, от этого ролика у них дух захватывает.

Автор уверяет, что согласовал свои действия с администрацией отеля, на крыше которого снят ролик. Как сообщается, кадры войдут в новый документальный фильм для любителей спорта.
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