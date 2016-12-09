Мужчина оседлал медведя на улице города Губкинский в ЯНАО
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:16
-
- 18
Мужчина оседлал медведя на улицах города Губкинский в Ямало-Ненецком Автономном округе.Непосредственно перед этим он провел своеобразную “разминку” - устроил с косолапым шуточную борьбу. Вокруг необычной парочки собрались зеваки - лишь после этого мужчина решил прекратить показательные выступления.
Как сообщается, герой ролика оказался цирковым артистом, который вместе со своим подопечным приехал в регион на гастроли.
- 18
Комментарии (0)