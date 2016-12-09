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Мужчина оседлал медведя на улице города Губкинский в ЯНАО

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:16
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Мужчина оседлал медведя на улицах города Губкинский в Ямало-Ненецком Автономном округе.

Непосредственно перед этим он провел своеобразную “разминку” - устроил с косолапым шуточную борьбу. Вокруг необычной парочки собрались зеваки - лишь после этого мужчина решил прекратить показательные выступления.

Как сообщается, герой ролика оказался цирковым артистом, который вместе со своим подопечным приехал в регион на гастроли.
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