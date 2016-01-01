Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 3 апреля 2017 года

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 3 апреля 2017 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
12:23
  • 36
  • 0

3 апреля на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы Мобильный репортер.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

В программу, показанную в эфире 3 апреля, вошли репортаж Сибилёва Павла о загорании отходов лесопиления в городе Канск Красноярского края, репортаж Сибилёва Павла о загорании отходов лесопиления в районе города Канск Красноярского края, репортаж Сибилёва Павла о том, как на одну из многочисленных, незаконных свалок отходов лесопиления подбрасывают свежие порции отходов, репортаж Сибилёва Павла о том, как в городе Канск загорелся незаконный полигон отходов лесопиления и репортаж автора Alex Pest о том, как в селе Колосовка в Омской области не ремонтируют крышу дома, рухнувшую еще зимой.

Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.

Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
  • 36
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

76 1
02.04 13:59 | Павел Сибилёв
На одну из многочисленных, незаконных свалок отходов лесопиления подбрасывают свежие порции отходов
88 0
31.03 13:34 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 31 марта 2017 года
95 0
02.04 07:48 | MR_Denis
Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 1 апреля 2017 года
65 0
30.03 12:37 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 30 марта 2017 года