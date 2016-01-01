Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 3 апреля 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 12:23
-
- 36
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
В программу, показанную в эфире 3 апреля, вошли репортаж Сибилёва Павла о загорании отходов лесопиления в городе Канск Красноярского края, репортаж Сибилёва Павла о загорании отходов лесопиления в районе города Канск Красноярского края, репортаж Сибилёва Павла о том, как на одну из многочисленных, незаконных свалок отходов лесопиления подбрасывают свежие порции отходов, репортаж Сибилёва Павла о том, как в городе Канск загорелся незаконный полигон отходов лесопиления и репортаж автора Alex Pest о том, как в селе Колосовка в Омской области не ремонтируют крышу дома, рухнувшую еще зимой.
Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.
Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
- 36
Комментарии (0)