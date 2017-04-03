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Один человек пострадал в ДТП на Дмитровском шоссе

Автор:
Max_019
Дата публикации:
13:01
  • 82
  • 1

Днём 3 апреля на севере столицы произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. На Дмитровском шоссе, напротив дома 77, столкнулись 2 автомобиля: "Форд Фокус" и "Шкода Рапид". Оба автомобиля двигались по Дмитровскому шоссе в сторону области: автомобиль "Форд" двигался в левой полосе, а "Шкода" справа от него. Со слов очевидцев, водителю "Шкоды" захотелось повернуть налево, в Ильменский проезд, из среднего ряда и он протаранил "Фокус". Последний после удара вылетел на газон, сбил дорожный знак и смог вырулить обратно в свою сторону, а не на встречку. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля "Шкода". Мужчину госпитализировали. К счастью, в момент ДТП на разделительном газоне не было пешеходов. На месте ДТП работают сотрудники ДПС.

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Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    13:53
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 13:30 http://www.mskagency.ru/materials/2652554 03.04.17
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