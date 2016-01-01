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Из-за ремонта путей на Казанском направлении изменилось расписание в движении электропоездов

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
13:01
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В связи с ремонтом путей на Казанском направлении, производимом собственником инфраструктуры, на перегоне Пески – Голутвин с 3 по 7, с 10 по 14, с 17 по 18, с 20 по 21, а также 25 апреля изменено расписание в движении пригородных электропоездов. Изменяются маршруты следования ряда поездов, некоторые будут отменены. ОАО «Центральная ППК» рекомендует пассажирам заблаговременно ознакомиться с изменениями при планировании поездок.

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