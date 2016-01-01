На юго-востоке Москвы идёт дождь

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 13:24

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В Москве идёт дождь. На дорогах и тротуарах образовались лужи. Жители города взяли с собой зонты, чтобы укрыться от непогоды. Температура на улице +6.