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На юго-востоке Москвы идёт дождь

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
13:24
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В Москве идёт дождь. На дорогах и тротуарах образовались лужи. Жители города взяли с собой зонты, чтобы укрыться от непогоды. Температура на улице +6.

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