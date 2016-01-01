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Жители улицы Чапаева в Камне-на-Оби опасаются провала грунта

Автор:
protopopov7369
Дата публикации:
13:28
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В траншею, по словам мобильного репортёра, в любой момент может провалиться автомобиль или человек.

В 2016 году к дому инвалида с детства проводили водопровод. После ремонтных работ земля в траншее, как видно на кадрах, просела. А внутри, по словам мобильного репортёра, под верхним слоем почвы, - просто пустота.

МЧС, как сообщает автор видео, знает об опасном провале. Жители писали несколько заявлений и в местную Администрацию. "Но всем безразлично, только обещают ямы засыпать. Но, пока будут думать, под землю - а она глубиной около двух метров - может провалиться человек, или даже машина," - пишет местный житель. Так же на кадрах видно, в каком состоянии находится сама дорога на улице Чапаева.
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