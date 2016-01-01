Жители улицы Чапаева в Камне-на-Оби опасаются провала грунта
- Автор:
- protopopov7369
- Дата публикации:
- 13:28
-
- 13
В траншею, по словам мобильного репортёра, в любой момент может провалиться автомобиль или человек.В 2016 году к дому инвалида с детства проводили водопровод. После ремонтных работ земля в траншее, как видно на кадрах, просела. А внутри, по словам мобильного репортёра, под верхним слоем почвы, - просто пустота.
МЧС, как сообщает автор видео, знает об опасном провале. Жители писали несколько заявлений и в местную Администрацию. "Но всем безразлично, только обещают ямы засыпать. Но, пока будут думать, под землю - а она глубиной около двух метров - может провалиться человек, или даже машина," - пишет местный житель. Так же на кадрах видно, в каком состоянии находится сама дорога на улице Чапаева.
- 13
Комментарии (0)