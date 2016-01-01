Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Дождь идет на западе столицы

Дождь идет на западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
13:33
  • 16
  • 0

Затяжной дождь идет на западе столицы.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
13:25 | Sargo
В Москве идет дождь
11 0
13:34 | geografglobuspropil56
Сильная метель обрушилась на город Ясный в Оренбургской области
24 0
13:24 | Гринфельд Павел
На юго-востоке Москвы идёт дождь
97 0
02.04 22:46 | Илья Антонов
ДТП на Кутузовском проспекте в Москве