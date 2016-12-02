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Торнадо повредил десятки домов в американском штате Виргиния

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:16
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Не одну крышу теперь придётся ремонтировать и в американском штате Виргиния. Виноват - ураган, который прошёлся сразу по нескольким населённым пунктам. Особенно досталось городу в прибрежной зоне. Его жители стали очевидцами свирепого торнадо. Причём смерч нанёс визит не в одиночку, а в компании грозового фронта. Как следствие - шли проливные дожди, а кое-где выпал довольно крупный град. К счастью, людей заранее предупредили о приближении шторма: обошлось без пострадавших. А вот материальный ущерб, судя по съёмке с воздуха, - внушительный. Повреждены несколько десятков домов. У большинства - огромные дыры в стенах и тех же крышах. А от некоторых - вообще остались лишь обломки.
Источник: World Weather Nature
Источник: Akemi Mokoto
Источник: Brendan McGarrett
Источник: WAVY TV 10
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