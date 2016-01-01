Транспортный коллапс в Санкт-Петербурге после взрыва в метро

Автор: mreportertv Дата публикации: 16:13

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На этих кадрах - обстановка на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге после взрыва в метро.

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145 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182013