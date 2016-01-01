Транспортный коллапс в Санкт-Петербурге после взрыва в метро
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:13
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На этих кадрах - обстановка на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге после взрыва в метро.После трагедии в петербуржской подземке многие станции были закрыты. В городе, по словам очевидцев, образовался транспортный коллапс. Многие вынуждены пешком идти до пересадочных пунктов, на дорогах появляются пробки.
Литейный проспект расположен неподалёку от места ЧП. Поэтому на этих кадрах с камер уличного наблюдения хорошо видно, что происходит в городе после взрыва.
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