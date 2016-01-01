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Разбитые дороги в городе Балаково Саратовской области

Автор:
facebook909976802481737
Дата публикации:
15:10
  • 3
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Вот такие они дороги в Саратовской области в городе Балаково. На дорогах образовались многочисленные ямы.

  • 3
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Комментарии (0)

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