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Разбитая дорога в городе Омске

Автор:
Петр Сычеванов
Дата публикации:
15:13
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Разбитая дорога в городе Омске. На улице 1-я Заводская на дороге образовались многочисленные ямы.

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